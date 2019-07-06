"500 грн за 2 часа". В соцсетях обнародовали расценки агитаторов Шария
6 июля, 2019, 12:20
В Одессе партия пророссийского пропагандистского блогера Анатолия Шария предлагает желающим подзаработать на предвыборной рекламе и агитации гонорары, которые значительно выше принятых в городе нормх оплаты труда
Об этом у себя на Telegram в субботу, 6 июля 2019 года, сообщил один из лидеров украинской патриотической среды города Одесса Сергей Стерненко.
На подтверждение собственных слов он привел скрин-шоты соответствующих объявлений в местном сегменте социальных сетей.
Что характерно, на вопрос "Почему так много платят? Просто 500 грн за 2 часа это достаточно много" рекрутеры партии "черновних шариков" (символика сторонников Шария) ответили:
"Есть ресурсы, поощряем людей".
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