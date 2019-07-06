Правительство Гройсмана выделило 350 млн грн на ремонт спорткомплексов и обновление и строительство новых бассейнов по всей стране

6 июля, 2019, 10:52

В рамках политики развития детского и юношеского спорта Кабинет Министров Украины выделил всего 350 млн грн на программы ремонта существующих и строительство новых спортивных комплексов при школах и 50-метровых и 25-метровых бассейнов и отделку прибассейновых территорий

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства в пятницу, 5 июля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, объем субвенции на обновление и строительство бассейнов составил 200 млн грн. Деньги выделяются на 10 проектов в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Львовской областях и городе Виннице.

Объем субвенции на обновление пришкольных спорткомплексов составляет 150 млн грн. Деньги выделяются на более 80 проектов в различных регионах Украины, в том числе в крупных городах и объединенных общинах. Речь идет как о закрытых спортивных комплексах, так и открытых стадионах.