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Espreso.tvОперація об'єднаних силПолторак назначил нового руководителя оперативного командования "Юг"

Полторак назначил нового руководителя оперативного командования "Юг"


фото: facebook
Министр обороны Степан Полторак представил нового командующего оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка

Об этом сообщает Министерство обороны в facebook.

"Уверен, что генерал-майору Игорю Палагнюку удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более состоятельным и подготовленным", - отметил Полторак.

Министр подчеркнул, что Паланик прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

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