Полторак назначил нового руководителя оперативного командования "Юг"
6 июля, 2019, 18:26
Министр обороны Степан Полторак представил нового командующего оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка
Об этом сообщает Министерство обороны в facebook.
"Уверен, что генерал-майору Игорю Палагнюку удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более состоятельным и подготовленным", - отметил Полторак.
Министр подчеркнул, что Паланик прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
- Напомним, 6 июня Верховная Рада Украины не поддержала увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и главы Минобороны Степана Полторака.
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