Полторак назначил нового руководителя оперативного командования "Юг"

6 июля, 2019, 18:26

Министр обороны Степан Полторак представил нового командующего оперативного командования "Юг" генерал-майора Игоря Палагнюка

Об этом сообщает Министерство обороны в facebook.

"Уверен, что генерал-майору Игорю Палагнюку удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более состоятельным и подготовленным", - отметил Полторак.

Министр подчеркнул, что Паланик прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.