Папа Франциск рассказал, что молитвам и обрядам его научил епископ из Украины

6 июля, 2019, 08:24

В начале двухдневной встречи с руководством Украинской греко-католической церкви глава Римской курии рассказал о том, какое место Украина занимает в его сердце

Об этом он заявил в пятницу, 5 июля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на РИСУ.

"Ношу вас (украинцев - ред.) в своем сердце и молюсь за вас, дорогие братья украинцы. И сверяюсь вам, что иногда, делаю это с помощью молитв, которые помню и которым научился от владыки Степана Чмиля, тогдашнего священника-салезиянина , он научил их меня, двенадцатилетнего, в 1949 году, и у него я научился прислуживать во время Божественной Литургии, молясь с ним три раза в неделю. Благодарю вас за вашу верность Господу и преемнику святого Петра, за которую на протяжении истории часто пришлось заплатить высокую цену " - сказал понтифик и сообщил, что с троганием прочитал книгу "Преследуемые за правду. Украинские греко-католики в условиях тоталитарных режимов ХХ вв.".

Папа добавил, что каждое утро и каждый вечер молится иконе Богородицы, которую предстоятель УГКЦ Святослав подарил ему, уезжая из Буэнос-Айреса.