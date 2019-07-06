Папа Франциск рассказал, что молитвам и обрядам его научил епископ из Украины
Об этом он заявил в пятницу, 5 июля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на РИСУ.
"Ношу вас (украинцев - ред.) в своем сердце и молюсь за вас, дорогие братья украинцы. И сверяюсь вам, что иногда, делаю это с помощью молитв, которые помню и которым научился от владыки Степана Чмиля, тогдашнего священника-салезиянина , он научил их меня, двенадцатилетнего, в 1949 году, и у него я научился прислуживать во время Божественной Литургии, молясь с ним три раза в неделю. Благодарю вас за вашу верность Господу и преемнику святого Петра, за которую на протяжении истории часто пришлось заплатить высокую цену " - сказал понтифик и сообщил, что с троганием прочитал книгу "Преследуемые за правду. Украинские греко-католики в условиях тоталитарных режимов ХХ вв.".
Папа добавил, что каждое утро и каждый вечер молится иконе Богородицы, которую предстоятель УГКЦ Святослав подарил ему, уезжая из Буэнос-Айреса.
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