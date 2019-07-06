Неизвестный "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве
6 июля, 2019, 12:59
Около 13:00 в субботу, 6 июля 2019 года, аноним позвонил на "102" и сообщил полиции о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .
Для проверки полученной информации на место выехали следователи, кинологи и взрывотехники.
Решается вопрос об эвакуации людей.
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