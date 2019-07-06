//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКрым - это УкраинаНесмотря на сопротивление россиян, ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма

Несмотря на сопротивление россиян, ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма


фото: topcor
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рефат Чубаров в facebook.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шумиху россиян, одобрена", - написал Чубаров.

Он отметил, что резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия активно милитаризирует украинский полуостров, проводя там регулярные военные учения.

  • Напомним, 19 июня председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров обратился к украинской власти и президенту Украины с призывом инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

6 июля, 2019 суббота

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать