Несмотря на сопротивление россиян, ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма
6 июля, 2019, 19:49
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей
Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рефат Чубаров в facebook.
"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шумиху россиян, одобрена", - написал Чубаров.
Он отметил, что резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.
После оккупации Крыма в 2014 году Россия активно милитаризирует украинский полуостров, проводя там регулярные военные учения.
- Напомним, 19 июня председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров обратился к украинской власти и президенту Украины с призывом инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму.
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