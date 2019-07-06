Несмотря на сопротивление россиян, ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма

6 июля, 2019, 19:49

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рефат Чубаров в facebook.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шумиху россиян, одобрена", - написал Чубаров.

Он отметил, что резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия активно милитаризирует украинский полуостров, проводя там регулярные военные учения.