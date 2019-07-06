НАТО подготовило жесткий ответ на выход России из договора о ракетах

6 июля, 2019, 21:00

В ответ на выход России из договора о ракетах средней и малой дальности НАТО модернизирует системы ПРО

Об этом со ссылкой на New York Times сообщает "Радио Свобода".

НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны в ответ на развертывание новой российской ракеты средней дальности и запланированного на первые числа августа выхода Москвы из договора об ограничении ракет средней и малой дальности от 1987 года.

Зеркальный ответ Москве, который заключается в создании собственных ракетных средств наземного базирования, в трансатлантическом союзе считают малопривлекательной альтернативой, сообщает The New York Times, ссылаясь на слова нескольких европейских представителей.

В настоящее время система ПРО западного альянса нацелена на отражение угроз на ракетных направлениях вне зоны ответственности НАТО, прежде всего, со стороны Ирана. Переориентация противоракетной обороны на Россию может вызвать глубокий раскол внутри Североатлантического союза, не говоря уже о резко негативной реакции Кремля, который давно утверждает, что натовский комплекс ПРО в Румынии и строящийся объект в Польше направлены против ракетного арсенала России и представляют собой источник нестабильности в Европе.

"Это непоправимо испортит отношения с Москвой и обернется реальной эскалацией напряженности", - приводит The New York Times мнение бывшего сотрудника Пентагона Джеймса Таунсенда.

Соединенные Штаты, заручившись поддержкой НАТО, объявили в феврале, что выходят из Договора о ракетах средней и малой дальности из-за его нарушения российской стороной. Заседание Совета Россия-НАТО, которое проходит сейчас в Брюсселе, дает Москве последний шанс спасти договор, сняв с вооружения крылатую ракету 9М729 "Новатор", отмечают источники The New York Times.

Как пишет газета, если 29 членов Альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, противостоящей межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов по перехвату российских крылатых ракет. Эти комплексы, вероятно, будут оснащены современными средствами поражения, использующими микроволновую и лазерную энергию.