На Днепропетровщине обнаружили тело девочки, которую искали с конца июня
6 июля, 2019, 14:39
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тело 14-летней Инны Дубик, которую разыскивали с 29 июня, и задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании мужчину
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Еспресо.TV.
Злоумышленником оказался ранее дважды судимый мужчина 1995 года рождения. Он сам указал место, где изнасиловал и убил девушку, 2005 г. р. Там и обнаружили труп девочки.
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Аброськин отметил, что полиция разыскивала ее с 29 июня 2019 года, однако уточнил, что ребенок пропал еще раньше.
"Родители не сообщали, потому что очень были заняты распитием алкогольных напитков", - добавил он.
- Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей.
- Предварительно профильный парламентский комитет поддержал законопроект о реестре педофилов и химической кастрации.
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