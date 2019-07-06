На Днепропетровщине обнаружили тело девочки, которую искали с конца июня

6 июля, 2019, 14:39

В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тело 14-летней Инны Дубик, которую разыскивали с 29 июня, и задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании мужчину

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Еспресо.TV.

Злоумышленником оказался ранее дважды судимый мужчина 1995 года рождения. Он сам указал место, где изнасиловал и убил девушку, 2005 г. р. Там и обнаружили труп девочки.

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Аброськин отметил, что полиция разыскивала ее с 29 июня 2019 года, однако уточнил, что ребенок пропал еще раньше.

"Родители не сообщали, потому что очень были заняты распитием алкогольных напитков", - добавил он.