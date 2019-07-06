Мэра Конотопа Семенихина восстановили в должности

6 июля, 2019, 10:16

Сумской окружной административный суд на заседании в пятницу, 5 июля 2019 года, восстановил "свободовца" Артема Семенихина в должности городского главы Конотопа

Семенихин подавал иск, в котором просил отменить решение Конотопского горсовета от 28 августа 2018 года о досрочном прекращении полномочий на посту мэра, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

"Суд ... восстановил истца в должности городского головы города Конотоп и обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28 августа 2018 года по день фактического расчета ", - говорится в судебном решении.

Теперь у Конотопского городского совета есть время на подачу апелляции и обжалование решения суда.