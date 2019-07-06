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Espreso.tvОбществоМэра Конотопа Семенихина восстановили в должности

Мэра Конотопа Семенихина восстановили в должности


фото: w-n.com.ua
Сумской окружной административный суд на заседании в пятницу, 5 июля 2019 года, восстановил "свободовца" Артема Семенихина в должности городского главы Конотопа

Семенихин подавал иск, в котором просил отменить решение Конотопского горсовета от 28 августа 2018 года о досрочном прекращении полномочий на посту мэра, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

"Суд ... восстановил истца в должности городского головы города Конотоп и обязал выплатить ему разницу между средним заработком за время вынужденного прогула и полученными доходами в связи с выполнением обязанностей военнослужащего по контракту за период с 28 августа 2018 года по день фактического расчета ", - говорится в судебном решении.

Теперь у Конотопского городского совета есть время на подачу апелляции и обжалование решения суда.

  • На внеочередных парламентских выборах Семенихин баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.
  • В июне этого года политик пережил покушение, в котором он обвинил экс- "регионала", народного депутата из группы "Воля народа" Игоря Молотка.
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