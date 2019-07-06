Майк Тайсон посетил Киев и рассказал о своей второй матери - украинке

6 июля, 2019, 15:14

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон посетил Киев и рассказал, что считает своей второй матерью украинку

Об этом сообщает "Трибуна".

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон на пресс-конференции в Киеве рассказал о своей второй матери - украинке по национальности Камилле Эволдо, которая была гражданской женой его тренера Каса Д'Амато.

"Для нее было важно, чтобы у меня было убрано в комнате, чтобы уважительно общался с людьми. Она научила меня дисциплине. Когда Кас умер, я уже был состоявшимся боксером, я не должен был мыть посуду или подметать пол. Но я знал , что мне нужно заботиться о себе самому. Вот чему я научился у Камиллы - независимости ", - сказал Тайсон.

Тайсон встретился с журналистами в Champion Hall КВЦ "Парковый" в рамках Breakfast with Champions - проекта букмекерской конторы Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта.