Майк Тайсон посетил Киев и рассказал о своей второй матери - украинке
Об этом сообщает "Трибуна".
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон на пресс-конференции в Киеве рассказал о своей второй матери - украинке по национальности Камилле Эволдо, которая была гражданской женой его тренера Каса Д'Амато.
"Для нее было важно, чтобы у меня было убрано в комнате, чтобы уважительно общался с людьми. Она научила меня дисциплине. Когда Кас умер, я уже был состоявшимся боксером, я не должен был мыть посуду или подметать пол. Но я знал , что мне нужно заботиться о себе самому. Вот чему я научился у Камиллы - независимости ", - сказал Тайсон.
Тайсон встретился с журналистами в Champion Hall КВЦ "Парковый" в рамках Breakfast with Champions - проекта букмекерской конторы Parimatch, в рамках которого спортивные журналисты имеют возможность неформально пообщаться с легендами мирового спорта.
- 13 июня экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сообщил, что его жена изменила ему с актером Брэдом Питтом.
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