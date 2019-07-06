Кандидат Зеленского на руководителя Луганщины говорит, что он за амнистию для сепаратистов, но не для всех

6 июля, 2019, 14:15

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал на Луганщине, рассказывает ВВС Украина .

На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко.

Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганщины (при этом на месте университета пророссийское "руководство" непризнанной "ЛНР" создало собственную "Луганскую академию внутренних дел").

Комарницкий является доктором юридических наук, профессором.

Параллельно он занимался местной политикой - несколько раз избирался в советы разных уровней.

В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

На сайте Луганской областной организации Партии регионов до сих пор можно ознакомиться с некоторыми цитатами Виталия Комарницкого, которые он делал до 2014 года, то есть до начала войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

Например, в 2013 году он с коллегами протестовал против законопроекта от "Свободы", что предлагал официально отказаться от термина "Великая отечественная война".

"Я понимаю, что в современной Европе кому-то не нравится то, что победа над фашизмом ковалась в войне СССР против Германии, ведь каждый хочет подчеркнуть свою лепту. Но это не отменяет очевидных фактов - та же Франция, та же Польша сдались немецким войскам. Не отменяется и то, что мы в этой войне потеряли 28 млн человек. А для того чтобы националистический клан в Украине чувствовал себя удобно, мы все это должны забыть? ", - спрашивал тогда возможный новый глава Луганщины.

А в 2012 году ко Дню славянской письменности и культуры он высказывался о единстве славян:

"Серьезных аргументов против единства славянской культуры нет. Но есть местечковая, хуторянская идеология. Она - побочный продукт исторических процессов и испытаний. Ну захотелось в 1991 году самостоятельности. Казалось, что так будет лучше. Но между "казалось" и "оказалось" всегда есть разница ".

И добавлял:

"Общество устроено так, что всегда есть временные задачи, которые можно решить, даже пережить отдельно, чтобы вместе сойтись на более высоком уровне. Но есть и другая, коренная сторона проблемы, о которой говорил еще Александр Солженицын, - Беларусь, Россия, Украина обречены на воссоединение. И здесь трудновато поспорить. Если мы хотим, чтобы дерево росло, то не должны выкорчевывать корни ".

Из-за таких высказываний возможное назначение Комарницкого вызвало протесты среди ряда активистов и журналистов.

Например, журналист Денис Казанский, который до конфликта жил в Донецке, назвал Комарницкого "украинофобом" и обвинил его в поддержке решения Луганского облсовета в марте 2014 года, которыми и не признавала новую власть в Киеве и "оставлял за собой право обратиться за помощью к братскому народа Российской Федерации".

Во время личного общения с BBC Украина ректор признался, что не знает, почему Зеленский остановился на его кандидатуре:

"Меня пригласили в Администрацию президента, и так оно произошло. Это было не совсем ожидаемо".

Что касается обвинений в сепаратизме, то их потенциальный глава администрации прифронтовой Луганщины полностью отвергает и утверждает, что выступает исключительно с проукраинских позиций:

"Если бы у меня была другая позиция, то наверняка и я, и весь коллектив (университета - ред.) остались бы на той территории (за линией фронта, в ОРЛО - ред.)".

"Можно многое говорить, но судят по поступкам. Те, кто хотел - те оставались. А мы вышли сюда, у нас были на себе джинсы и футболка, и все", - аргументирует Комарницкий.

И подчеркивает: "От меня никто никогда не слышал непроукраинской позиции".

"С февраля (2014 года - ред.) на территории именно нашего университета размещались преданные (Украина - ред.) силы", - напоминает новый возможный руководитель области о том, как зимой 2014 году на Донбасс начали доставлять дополнительные силы Внутренних войск.

Комарницкий отрицает и голосование за скандальные решения Луганского облсовета в марта 2014:

"Я не поддерживал это заявление. Я даже не был на голосовании, я ушел".

И признается, что из-за этого в отношении него проводилась служебная проверка.

Он остался работать в университете внутренних дел и после 2014 года, что свидетельствует - служебная проверка не обнаружила за ним серьезных злоупотреблений.

"Протекцию" со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова также отрицает - говорит, знаком с ним только потому, что его университет является структурным подразделением МВД:

"Общался с ним в 2016 году, когда открывали университет в Северодонецке".

В то же время Комарницкий говорит, что он и его университет много работали над концепцией реинтеграции неподконтрольных Украине районов Донбасса, предлагали различные решения Кабмина и Верховной Раде, однако их не учитывали.

"Эти пять лет, наверное, больше имитировали вопрос реинтеграции ... Слава богу, что у нас сменился президент и изменилась сама парадигма понимания реинтеграции, изменилась тональность, по сравнению с тем, когда тебя не слышали", - говорил Комарницкий во время недавнего круглого стола "Новая политика на Донбассе", который был организован при участии партии Зеленского "Слуга народа".

Относительно жителей неподконтрольных территорий он предлагает три подхода, "чтобы люди понимали, что их ждет".

"Первые - военные, которые имели оружие в руках. На наш взгляд, это сообщество должно однозначно подлежать уголовной ответственности ...", - объяснял он.

Для второй категории, которая не воевала на стороне формирований "ДНР" и "ЛНР", но каким-то образом поддерживала сепаратистов, по его мнению, должен быть только административная ответственность, "а уголовное исключить на основании крайней необходимости".

И третья группа - обычные жители тех районов:

"Мы должны понимать, что люди выживали. И здесь, по нашему убеждению, никакой ответственности не должно быть. Мы должны это четко сказать обществу, потому что на этой теме идет спекуляция, особенно из Российской Федерации - они говорят, что на людей ждет , мягко говоря, не самое лучшее будущее".

В целом же Виталий Комарницкий предлагает максимально упростить все процедуры для жителей неподконтрольных районов, в том числе по идентификации и оформлению социальных выплат:

"Если мы ведем философию, что это наши люди, они не должны унижаться".