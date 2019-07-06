Европейское право позволяет наказывать телеканалы, на которых присутствует пропаганда ненависти, - Княжицкий
Об этом у себя на Facebook заявил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"По мнению Суда Европейского Союза, который расположен в Люксембурге, страны-члены ЕС имеют право ограничивать вещание телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти. На этом отмечается в заявлении, с которым судьи выступили в четверг, 4 июля.
В документе сказано: "Государство - член ЕС имеет право накладывать временные обязательства на телевизионный канал, который разжигает ненависть, или же допускать его трансляцию только в платных пакетах", - рассказал политик.
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По словам Княжицкого, если бы украинский государственный регулятор телевизионного пространства работал профессионально, за пропаганду ненависти прежде всего к украинцам, "нужно было бы наказать многих вещателей".
"Речь не идет, очевидно, о критике органов власти или ограничении свободы слова, которое являются недопустимым. Но унижение украинцев, призывы к межнациональной розни должны исчезнуть из эфира", - отметил нардеп.
- Как уже сообщалось, Суд ЕС в Люксембурге принял сторону литовской власти, которая на год ограничила трансляцию телепрограмм русскоязычного телеканала NTV Mir Lithuania за распространение лживой информации и пропаганды.
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