ЦИК сняла с выборов экс-заместителя генпрокура Кузьмина. У Януковича он отвечал за политические репрессии

6 июля, 2019, 13:48

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина

Соответствующее решение было принято на заседании членов ЦИК в пятницу, 5 июля 2019 года, заявила в Facebook гражданская сеть "Опора".

"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - говорится в сообщении.

ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в нардепы 2 июля, а уже на следующий день Служба безопасности Украины начала проверять, находился ли Кузьмин в Украине в течение последних 5 лет, что является обязательным условием участия в выборах.

По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях.

При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ней Крыму.

Вроде по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.

Читайте также: 10 фактов из жизни Владимира Петрова