ЦИК сняла с выборов экс-заместителя генпрокура Кузьмина. У Януковича он отвечал за политические репрессии
Соответствующее решение было принято на заседании членов ЦИК в пятницу, 5 июля 2019 года, заявила в Facebook гражданская сеть "Опора".
"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - говорится в сообщении.
ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в нардепы 2 июля, а уже на следующий день Служба безопасности Украины начала проверять, находился ли Кузьмин в Украине в течение последних 5 лет, что является обязательным условием участия в выборах.
По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях.
При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ней Крыму.
Вроде по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
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- При президентстве Виктора Януковича именно под руководством Кузьмина "расследовались" громкие уголовные дела, в частности, дела тогда уже бывшего премьера Юлии Тимошенко и ее министров, среди которых и Юрия Луценко.
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