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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд "поселился" в бывшем банке Курченко

Антикоррупционный суд "поселился" в бывшем банке Курченко

Высший антикоррупционный суд Украины будет работать по адресу: Киев, проспект Победы, 41

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на ВАС.

"Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в Киеве. Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия", - говорится в сообщении.

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До сих Антикоррупционный суд пользовался временными помещениями на Крещатике, 42А и в пер. Крестовый, 4А, но этих площадей было недостаточно.

Справка

На столичном проспекте Победы, 41 ранее располагался "Брокбизнесбанк" братьев Буряков, права на который во времена Януковича перешли его "кошельку" Сергею Курченко.

Позже банк обанкротился, а 12 июня этого года была завершена процедура ликвидации этого финучреждения.

  • Свою работу ВАС официально начнет 5 сентября 2019 года.
  • Глава суда - 37-летняя Елена Танасевич из Харькова, ее заместитель - Евгений Крук .
  • Судей ВАС было назначено при президентстве Петра Порошенко.
  • К конкурсным процедурам привлекли высококвалифицированных международных экспертов - бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.
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