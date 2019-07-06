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Espreso.tvОперація об'єднаних сил6 июля на фронте: враг семь раз нарушил режим тишины

6 июля на фронте: враг семь раз нарушил режим тишины


фото: mil.gov.ua
С начала суток российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Широкино, с направления Саханка - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского, с направления Саханка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Марьинки, с направления Трудовская - из миномета калибра 82 мм; в районе населенного пункта Павлополь, с направления Украинского - из автоматического гранатомета; неподалеку Богдановки, с направления Петровского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Хутор Вольный, с направления Золотого-5 - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи Новотошковского, с направления Донецкого - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

 

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