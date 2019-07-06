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Espreso.tvОбщество5 июля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 2 уничтоженных, 3 раненых

5 июля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 2 уничтоженных, 3 раненых


фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
5 июля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 субботы, 6 июля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо - боевое травмирование.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отмечают в Минобороны.

По данным украинской военной разведки, 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

  • Напомним, в июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ.
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