Зеленский уволил 3 госуполномоченных с АМКУ
5 июля, 2019, 13:01
5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 3 работников Антимонопольного комитета Украины
Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.
Зеленский подписал указы об увольнении Вовка Андрея Михайловича с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины, и с должности государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Полюховича Валерия Ивановича и Загребельскую Агию Аббасовну.
Соответствующие указы: №485 / 2019 №484 / 2019 №486 / 2019.
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