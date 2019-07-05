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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил 3 госуполномоченных с АМКУ

Зеленский уволил 3 госуполномоченных с АМКУ


фото: tsn
5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 3 работников Антимонопольного комитета Украины

Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Зеленский подписал указы об увольнении Вовка Андрея Михайловича с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины, и с должности государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Полюховича Валерия Ивановича и Загребельскую Агию Аббасовну.

Соответствующие указы: №485 / 2019 №484 / 2019 №486 / 2019.

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