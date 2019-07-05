За день на Донбассе ранены 5 украинских военных

5 июля, 2019, 19:30

С начала суток российские оккупанты четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо - боевое травмирование.