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Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: На Донбассе не будут создавать спецучастки для военных

Выборы в Раду: На Донбассе не будут создавать спецучастки для военных

На Донбассе не создавали специальные участки для голосования военных на линии разграничения на парламентских выборах

Об этом сказал член ЦИК Леонтий Шипилов, передает УНИАН.

"На этих (парламентских, - ред.) выборах, в отличие от выборов президента Украины, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения", - заявил он.

По словам Шипилова, во время президентских выборов эта возможность была предоставлена - по представлению Минобороны была создана система специальных участков по линии фронта.

В то же время, как рассказал ЦИК, на парламентских выборах такая возможность законом не предусмотрена.

"Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах", - сказал Шипилов.

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