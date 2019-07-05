Выборы в Раду: На Донбассе не будут создавать спецучастки для военных
Об этом сказал член ЦИК Леонтий Шипилов, передает УНИАН.
"На этих (парламентских, - ред.) выборах, в отличие от выборов президента Украины, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения", - заявил он.
По словам Шипилова, во время президентских выборов эта возможность была предоставлена - по представлению Минобороны была создана система специальных участков по линии фронта.
В то же время, как рассказал ЦИК, на парламентских выборах такая возможность законом не предусмотрена.
"Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах", - сказал Шипилов.
- Парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 г. А до 15 июля можно сменить место голосования на выборах. Для этого надо только паспорт и заявление (ЦИК отменила справки для смены места голосования).
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