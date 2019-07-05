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Espreso.tvОбществоВолкер назвал ключевое условие мира на Донбассе

Волкер назвал ключевое условие мира на Донбассе


фото: REUTERS
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал ключевое условие для достижения стабильного мира на Донбассе

Комментируя пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, он заявил, что вывод российских войск с украинской территории принесет мир Украине.

"Четкое напоминание о том, что вывод российских войск является ключом к миру в Украине. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он в Twitter.

Сегодня отмечают пятую годовщину освобождения Славянска Донецкой области от пророссийских боевиков. Вооруженные наемники захватили город 12 апреля 2014 года.

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