Волкер назвал ключевое условие мира на Донбассе
5 июля, 2019, 17:39
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал ключевое условие для достижения стабильного мира на Донбассе
Комментируя пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, он заявил, что вывод российских войск с украинской территории принесет мир Украине.
"Четкое напоминание о том, что вывод российских войск является ключом к миру в Украине. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он в Twitter.
A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 июля 2019 г.
Сегодня отмечают пятую годовщину освобождения Славянска Донецкой области от пророссийских боевиков. Вооруженные наемники захватили город 12 апреля 2014 года.
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