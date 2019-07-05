Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве

5 июля, 2019, 11:51

В Судане правящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены" достигли соглашения о формировании общего правительственного органа на трехлетний переходный период, после которого в стране должны быть проведены выборы

Об этом пишет DW .

Посредник на переговорах, представитель Африканского союза в Судане Мохаммед Эль Хасан Веледа Лебат заявил, что стороны договорились учредить верховный совет, места в котором будут занимать по ротации военные и гражданские лица.

Кроме того, будет сформировано техническое правительство, оно инициирует независимое расследование инцидентов с применением насилия в ходе подавления протестов в начале июня. В то же время создание законодательного органа, где две трети мест должны были достаться альянсу "За свободу и перемены", пока отложено.

Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые состоялись накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек.