Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве
Об этом пишет DW .
Посредник на переговорах, представитель Африканского союза в Судане Мохаммед Эль Хасан Веледа Лебат заявил, что стороны договорились учредить верховный совет, места в котором будут занимать по ротации военные и гражданские лица.
Кроме того, будет сформировано техническое правительство, оно инициирует независимое расследование инцидентов с применением насилия в ходе подавления протестов в начале июня. В то же время создание законодательного органа, где две трети мест должны были достаться альянсу "За свободу и перемены", пока отложено.
Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между военными и участниками акций протеста, которые состоялись накануне, 30 июня, погибли по меньшей мере 11 человек.
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