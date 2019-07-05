//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Венесуэле "эскадроны смерти" Мадуро за полтора года убили 7 тысяч человек - ООН

В Венесуэле "эскадроны смерти" Мадуро за полтора года убили 7 тысяч человек - ООН


фото: cbc
Венесуэльские силы безопасности посылают "эскадроны смерти" для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы сопротивлялись при задержании. За полтора года силовики убили почти 7 тысяч человек

Об этом говорится в отчете ООН, передает Reuters.

"Очевидцы рассказали, что в так называемые "отряды смерти" входят представители специальных полицейских сил (FAES). Они приезжают на черных пикапах без номерных знаков, врываются в дома и нападают на женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы FAES фальсифицируют места преступлений и подбрасывают жертвам доказательства, в частности наркотики и оружие. Они стреляют по стенам или в воздух, чтобы показать, что жертва "сопротивлялась".

В докладе ООН говорится, что убийства были частью стратегии правительства президента Николаса Мадуро, направленного на "нейтрализацию, подавление и криминализацию политических оппонентов и людей, которые критически относятся к правительству".

Кроме того, отмечается, что в прошлом году силы безопасности Венесуэлы убили 5287 человек во время "сопротивления власти", еще 1569 человек убили за первые 4,5 месяца 2019 года.

"Количество возможных внесудебных убийств силами безопасности, особенно спецподразделениями FAES в контексте операций по безопасности, является потрясающе высоким", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Берчельт.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
  • Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июля, 2019 пятница

больше новостей

5 июля, 2019 пятница

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать