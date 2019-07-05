В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад ко Дню независимости США
В параде участвовали, в частности, ВВС США, авиационная группа Голубые ангелы и боевые танки M1 Abrams, сообщает DW.
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в историческом центре Вашингтона.
Критики парада недовольны тем, что Трамп попытался политизировать национальный праздник. Перед парадом Мюриэль Баузер, выбранная в 2014 году мэром Вашингтона от Демократической партии, выразила обеспокоенность тем, что празднование Дня независимости в этом году ознаменуется демонстрацией "военной мощи" США.
Протестующие надули большой воздушный шар, изображающий Трампа в виде разгневанного младенца в подгузниках.
Другая группа демонстрантов развернула транспарант с надписью: "Трамп - предатель".
Обычно празднование 4 июля в Вашингтоне сопровождается историческим карнавальным шествием, многие участники которого одеты в форму солдат периода американской Войны за независимость.
Объемы расходов на нынешний смотр "Приветствие - Америке" не разглашаются.
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