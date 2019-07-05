В Украине сделают вогнутые бордюры для маломобильного населения

5 июля, 2019, 15:32

В проекте новых изменений в Государственных строительных нормах предусматривается устраивать вогнутые бордюры на остановках, где курсирует транспорт с низким полом

Об этом сообщил заместитель в Минрегионстрое Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что таким образом такой общественный транспорт сможет вплотную подъезжать к посадочной платформы, не создавая зазоров. Это будет удобно для каждого, в первую очередь:

маломобильных групп населения:

людей с инвалидностью,

родителей с маленькими детьми в колясках,

пожилых людей,

беременных женщин и тому подобное.

Парцхаладзе отметил, что такие удобные бордюры - бусборды ( "busbord") уже почти 30 лет проектируются в Европе.