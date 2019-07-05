В Украине сделают вогнутые бордюры для маломобильного населения
5 июля, 2019, 15:32
В проекте новых изменений в Государственных строительных нормах предусматривается устраивать вогнутые бордюры на остановках, где курсирует транспорт с низким полом
Об этом сообщил заместитель в Минрегионстрое Лев Парцхаладзе в Facebook.
Отмечается, что таким образом такой общественный транспорт сможет вплотную подъезжать к посадочной платформы, не создавая зазоров. Это будет удобно для каждого, в первую очередь:
- маломобильных групп населения:
- людей с инвалидностью,
- родителей с маленькими детьми в колясках,
- пожилых людей,
- беременных женщин и тому подобное.
Парцхаладзе отметил, что такие удобные бордюры - бусборды ( "busbord") уже почти 30 лет проектируются в Европе.
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