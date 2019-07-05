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Espreso.tvОбществоВ Украине сделают вогнутые бордюры для маломобильного населения

В Украине сделают вогнутые бордюры для маломобильного населения


фото: volkov-m2
В проекте новых изменений в Государственных строительных нормах предусматривается устраивать вогнутые бордюры на остановках, где курсирует транспорт с низким полом

Об этом сообщил заместитель в Минрегионстрое Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что таким образом такой общественный транспорт сможет вплотную подъезжать к посадочной платформы, не создавая зазоров. Это будет удобно для каждого, в первую очередь:

  • маломобильных групп населения:
  • людей с инвалидностью,
  • родителей с маленькими детьми в колясках,
  • пожилых людей,
  • беременных женщин и тому подобное.

Парцхаладзе отметил, что такие удобные бордюры - бусборды ( "busbord") уже почти 30 лет проектируются в Европе.

 

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