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Espreso.tvОбществоВ Тбилиси перед парламентом устроили рок-концерт против "российской оккупации"

В Тбилиси перед парламентом устроили рок-концерт против "российской оккупации"

4 июля перед зданием парламента молодежь устроила концерт под девизом "Нет - российской оккупации"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что молодежь требует отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

В частности, на концерте прозвучала песня, смысл которой сводился к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу, "не сдастся россиянину", в исполнении жены экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Маки Чичуа и бывшего секретаря СНБО Грузии Давида Раквиашвили.

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Ведущие назвали присутствовавшим счет в банке, на который желающие могут перечислить деньги на организационные нужды акции.

Организаторы акции намерены в субботу, 6 июня, провести шествие в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел.

  • Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
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