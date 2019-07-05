В РФ собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного политзаключенного Бекирова
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
"Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно МОЗ: они, как специалисты, должны понимать, что ему нужно специализированное лечение. Но помощь, которая ему предоставляется в СИЗО, не помогает", - рассказал активист Константин Котов.
Активист добавил, что петиция врача Ольги Мазуровой с призывом отпустить Бекирова из тюрьмы размещена на сайте change.org.
"Автор петиции - врач, и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции - это Минюст. Именно Минюст должен позволить, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой уже обращение подавали несколько месяцев назад: адекватной реакции не было", - добавил Котов.
В министерстве здравоохранения России обращение активистов пока не комментировали.
- Напомним, 12 декабря 2018 г. на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В январе 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
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