В РФ собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного политзаключенного Бекирова

5 июля, 2019, 10:35

В России активисты обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием предоставить заключенному по политическим мотивам украинцу Эдему Бекирову необходимую медицинскую помощь, а также собирают подписи с призывом освободить его из СИЗО Симферополя

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно МОЗ: они, как специалисты, должны понимать, что ему нужно специализированное лечение. Но помощь, которая ему предоставляется в СИЗО, не помогает", - рассказал активист Константин Котов.

Активист добавил, что петиция врача Ольги Мазуровой с призывом отпустить Бекирова из тюрьмы размещена на сайте change.org.

"Автор петиции - врач, и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции - это Минюст. Именно Минюст должен позволить, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой уже обращение подавали несколько месяцев назад: адекватной реакции не было", - добавил Котов.

В министерстве здравоохранения России обращение активистов пока не комментировали.