В Раду баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за законы 16 января, - КИУ

5 июля, 2019, 11:31

На выборах в Верховную Раду баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 г.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Треть таких депутатов, 18 человек, баллотируются по спискам партий.

Больше всего депутатов, которые голосовали за диктаторские законы, в списке "Оппозиционного блока" - 11 человек. В частности, Евгений Мураев, Виталий Хомутынник, Евгений Геллер, Юрий Воропаев, Дмитрий Добкин, Татьяна Бахтеева, Александр Долженков и др.

Еще 5 депутатов, которые голосовали за диктаторские законы, присутствуют в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это Сергей Дунаев, Юлий Иоффе, Юлия Левочкина, Виталий Борт, Юрий Мирошниченко.

По 1 депутату в списке Аграрной партии Украины (Михаил Поплавский) и политической партии "Независимость" (Иван Ступак).

Остальные 36 человек баллотируются по одномандатным округам: 5 выдвинуты партией "Оппозиционная платформа - За жизнь", 4 - "Оппозиционным блоком".

Больше всего кандидатов, которые голосовали за диктаторские законы, баллотируются в Харьковской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях. Также такие кандидаты баллотируются в Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Ривненской, Херсонской областях.