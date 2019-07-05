В "Роме" рассказали о впечатлениях от экс-тренера "Шахтера"

5 июля, 2019, 14:46

Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петрак поделился впечатлениями от работы Паулу Фонсеки, когда португалец возглавлял "Шахтер"

Цитирует Петраки официальный сайт "Ромы".

Функционера "Ромы" очень впечатлил Фонсека.

"Следил за его прогрессом в последние несколько лет, так как в Шахтере был футболист, которого я хотел подписать в Торино. Пока я изучал его, видел, как играет команда под руководством Фонсеки. Я понял, насколько он качественный тренер. Увидел четкую философию игры, компактную, агрессивную команду, которая способна быстро отобрать мяч - такой футбол я люблю. Сам был футболистом, играл в Серии А, думаю, с таким тренером, как Фонсека, моя карьера могла сложиться иначе", - сказал Петрак.