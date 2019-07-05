В Польше собрали полмиллиона злотых семье украинца, который умер на заработках

5 июля, 2019, 10:46

Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский заявил, что в Польше за неделю собрали более полумиллиона злотых (более 130 тысяч долларов) для семьи погибшего на заработках Василия Чорнея

Об этом дипломат сообщил в Facebook.

"Есть в целом (для детей и родителей господина Василия) более полумиллиона злотых. Большое спасибо более 5 тысячам плательщиков и их семьям", - написал Горовский.

Все собранные средства будут потрачены на поддержку трех несовершеннолетних детей погибшего до их совершеннолетия.

Напомним, что в конце июня в Польше нашли в лесу тело 36-летнего украинца Василия Чорнея недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

Владелица предприятия, на котором он работал, вывезла мужчину в лес, после того как он потерял сознание во время работы. После этого он умер.