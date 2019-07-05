"Выведите корабли НАТО, зарегистрируйте Клюева и Шария": неизвестные угрожают взорвать Морвокзал в Одессе
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил в Facebook.
"Минеры" также назвали свои требования:
- Освободить акваторию Одесского морского порта от военных кораблей НАТО
- Восстановить регистрацию в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария
Сообщается, что в случае невыполнения этих "требований", взорвут здание Морского вокзала и прилегающие причалы в пятницу, 5 июля, в 14:00.
"Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора", - написал Омелян.
Напомним, 1 июля, в Одессе начались военно-морские учения "Си Бриз - 2019", которые проводятся в акватории Черного моря с участием стран НАТО и партнеров.
В учениях принимают участие военнослужащие ВМС 19 стран, в том числе с США, Великобритании, Польши, Италии, Турции, Франции, Грузии, Польши. Общая численность участников учений - более 3 тыс. военнослужащих.
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