В Лондоне на помойке нашли тысячи секретных документов лаборатории, которая идентифицировала "Новичок"
"Секретные файлы по безопасности процедур в очень засекреченной химической лаборатории Великобритании были найдены в мусорном баке в Лондоне", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет о тысячах страниц, содержащих персональную информацию о работниках лаборатории, в частности детали об оружии охранников и пароли к компьютерам.
Информация охватывает период с начала 1980-х по 2017 год.
По мнению экспертов в области разведки, такие документы являются "настоящей мечтой" для террористов в мире.
В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом.
Британская лаборатория Портон-Даун является одним из самых засекреченных военных объектов в мире. В начале своей работы она исследовала химическое оружие, которое было задействовано во время Первой мировой войны.
В прошлом году в лаборатории идентифицировали нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем