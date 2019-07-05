В Киеве из-за Atlas Weekend метро и автобусы будут курсировать на час дольше
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
В частности, КП "Киевский метрополитен" в ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля продолжит работу на 1 час.
Кроме того, на период проведения мероприятия в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров станций метрополитена "Выставочный центр", "Васильковская".
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"Киевпастранс", Коммунальная служба перевозок исполнительного органа Киевского городского совета продлит на 1 час работу наземного пассажирского транспорта общего пользования в ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля, организовав перевозки пассажиров после прохождения последних пар поездов.
В частности, будет продлена работа ряда маршрутов, курсирующих у станций метро:
автобусных - №№ 3Т, 56, 99;
троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;
трамвайных - №№ 8, 28, 33;
автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.
КП "Киевпастранс" ночью на 11, 12, 14 и 15 июля продолжит на 1 час работу троллейбусов маршрутов №№ 11, 12, 43, 45, автобусов маршрута № 56 и автобуса в режиме маршрутного такси № 208.
Отмечается, что в случае необходимости будет организовано дежурство ответственных должностных лиц на линии.
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