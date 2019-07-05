В Киеве требовали отставки скандального президента Федерации велоспорта
5 июля, 2019, 08:27
В столице под Министерством молодежи и спорта Украины состоялась акция с требованием уволить президента Федерации велоспорта Александра Башенко
Об этом сообщает "Громадское" .
На митинг собрались около 100 человек. Большинство из присутствующих на акции - представители общественных организаций и различных объединений велосипедистов. Участники акции скандировали лозунги в поддержку Анны Соловей и требовали реформировать систему назначения глав / президентов федераций.
Сама Соловей также присутствовала на акции протеста. Она с представителями общественности зашла в здание Минспорта, чтобы поговорить с министром Игорем Ждановым.
"С Башенко я говорить не буду, но я сегодня уже запланировал встречу с заместителем, чтобы узнать, насколько возможна смена руководства", - ответил митингующим Жданов.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля чемпиона Европейских игр Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенко.
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