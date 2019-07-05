В Киеве требовали отставки скандального президента Федерации велоспорта

5 июля, 2019, 08:27

В столице под Министерством молодежи и спорта Украины состоялась акция с требованием уволить президента Федерации велоспорта Александра Башенко

Об этом сообщает "Громадское" .

На митинг собрались около 100 человек. Большинство из присутствующих на акции - представители общественных организаций и различных объединений велосипедистов. Участники акции скандировали лозунги в поддержку Анны Соловей и требовали реформировать систему назначения глав / президентов федераций.

Сама Соловей также присутствовала на акции протеста. Она с представителями общественности зашла в здание Минспорта, чтобы поговорить с министром Игорем Ждановым.

"С Башенко я говорить не буду, но я сегодня уже запланировал встречу с заместителем, чтобы узнать, насколько возможна смена руководства", - ответил митингующим Жданов.