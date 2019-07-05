В Киеве на Бессарабской площади раздраженный покупатель открыл стрельбу
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Около 13 часов в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. Оперативный дежурный на место происшествия направил следственно-оперативную группу управления полиции и сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в супермаркет зашел человек, но там была очередь. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.
Пострадавших нет. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и очевидцев конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. Также сообщается, что с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.
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