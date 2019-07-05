В Харькове кандидат от "Слуги народа" фигурирует в деле о пьянке за рулем

Как передает Depo.Харьков, на портале Судебная власть содержатся сведения о назначении дела Одарченко к рассмотрению.

Согласно открытой информации, 4 декабря 2017 года Дзержинский районный суд Харькова рассмотрел административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Обвиняемый в совершении правонарушения – Андрей Одарченко.

В Реестре судебных решений Украины опубликована постановление судьи Дзержинского райсуда Харькова Татьяны Штих в отношении Одарченко.

Согласно протокола, 13 сентября 2017 года около 2:40 в Харькове по улице Академика Синельникова, 25 Одарченко управлял автомобилем "Тойота" государственный номер АХ0075АН в состоянии алкогольного опьянения. Человек отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, "указанное свидетельствует о нарушении требования п.2.5 ПДД Украины".

Во время суда водитель заявил, что в тот день не употреблял спиртных напитков или наркотических средств. В сопровождении сотрудников полиции Одарченко был доставлен в медицинское учреждение, где ему выдали специальную емкость для отобрания мочи, в сопровождении медицинского работника он пошел в уборную, заполнил емкость материалом и предоставил ее для анализа, однако сотрудники полиции, по словам обвиняемого, "начали кричать и указали, что представленная для исследования жидкость в емкости не содержит мочи, а содержит воду, после этого работник полиции вылил указанный анализ в раковину". Одарченко выразил убеждение, что указанные действия сотрудников полиции недопустимы и свидетельствуют о предвзятости в отношении него.

Полицейские передали в суд ряд доказательств совершения правонарушения, в том числе диск, на котором были записаны видеофайлы с камер правоохранителей. "Суд во время подготовки дела к рассмотрению пытался просмотреть файлы видеофиксации указанного события. Однако диски, предоставленные сотрудниками полиции, не открылись. Более того, при осмотре суд установил повреждения дисков", - говорится в судебном документе.

В департамент патрульной полиции управления патрульной полиции в городе Харькове был направлен запрос о предоставлении копий записи по указанным событиям. На день рассмотрения протокола информация по запросу не предоставлена.

Рассмотрев оставшиеся доказательства по делу, суд постановил производство по делу закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

Фото: Ньюзрум

В то же время, харьковское издание Newsroom сообщает, что родного брата Андрея Одарченко - Дмитрия Одарченко – сейчас судят по подозрению в совершении в состоянии алкогольного опьянения смертельного ДТП, в результате которого погиб известный в Харькове видеоблоггер Андрей Василенко (amigo_s_).

По сведениям издания, Дмитрий Одарченко после ДТП начал переписывать бизнес на своего брата – Андрея Одарченко. "После скандального ДТП на часть имущества подозреваемого был наложен арест. Перестраховавшись на всякий случай, с декабря 2018 года по май 2019-го Дмитрий Одарченко выходит из состава учредителей большинства предприятий, фактически, выводя имущество этих предприятий из-под возможного ареста. Распорядителем же спорных, с юридической точки зрения, активов становится его брат – Андрей Одарченко, который баллотируется сегодня по одномандатному 170-му округу г. Харькова в народные депутаты от партии "Слуга Народа", - пишет издание.

Кроме этого, по сведениям Newsroom, на факультете, который возглавляет Одарченко, разгорелся коррупционный скандал из-за якобы взяточничества преподавателей.

Как сообщал Depo.Харьков, 1 мая 2018 года Дмитрий Одарченко на автодороге Харьков – Волчанск, в нетрезвом состоянии управляя джипом Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, и допустил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette. В результате аварии погиб известный 22-летний Insta-блогер Андрей Василенко (amigo_s_), второй пассажир "корвета" был госпитализирован. После столкновения водитель "Тойоты" показывал фальшивое удостоверение, утверждал, что он является сотрудником полиции, и возмущался, что ему "повредили автомобиль за сто тысяч долларов". Затем водитель внедорожника около пяти часов пролежал в карете "скорой", закрывая лицо руками, отказавшись проходить тест на уровень алкоголя в крови. В конце концов сотрудники полиции его забрали на экспертизу принудительно.

В Харькове от партии "Слуга народа" в парламент по ОИК №170 баллотируется Андрей Одарченко – родной брат Дмитрия Одарченко, подозреваемого в смертельной аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время по округу №175 партия Зеленского выдвинула кандидатом товарища и однокурсника Андрея Одарченко по ХГУПТ Евгения Пивоварова, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой, осужденной за ДТП, в котором погибли шесть человек.