В Греции ограничили вход в Акрополь из-за сильной жары
5 июля, 2019, 11:56
Самая известная археологическая памятка Греции афинский Акрополь закрыт для посетителей на 4 часа в связи с сильной жарой
Об этом сообщает Bloomberg .
В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрыт для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00.
Также ограничения на вход могут оставаться в пятницу, 5 июля, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.
Напомним, что Европу накрыла аномальная жара. От рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.
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