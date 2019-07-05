В Греции ограничили вход в Акрополь из-за сильной жары

5 июля, 2019, 11:56

Самая известная археологическая памятка Греции афинский Акрополь закрыт для посетителей на 4 часа в связи с сильной жарой

Об этом сообщает Bloomberg .

В Управлении древностей Греции заявили, что Акрополь будет закрыт для посетителей в четверг, 4 июля с 13.00 до 17.00.

Также ограничения на вход могут оставаться в пятницу, 5 июля, если температура в Афинах поднимется выше 36 градусов Цельсия с реальным ощущением около 40 градусов.

Напомним, что Европу накрыла аномальная жара. От рекордно высоких температур воздуха умерли четыре человека во Франции, а также по два - в Испании и Италии.