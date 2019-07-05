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Espreso.tvОбществоУпрощенная процедура въезда, сотрудничества и поставки оружия: Зеленский об итогах визита в Канаду

Упрощенная процедура въезда, сотрудничества и поставки оружия: Зеленский об итогах визита в Канаду

Президент Украины рассказал об итогах трехдневного пребывания в Канаде и важных договоренностях

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

Во время пребывания в Канаде Зеленский провел 19 важных встреч и посетил несколько мероприятий.

"Теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до 1 года", - отметил президент.

Во-вторых, Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers. "То есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвиза с Канадой", - написал Зеленский.

Он также заявил о намерениях расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, говорит президент, что украинские предприниматели из разных областей смогут лучше сотрудничать с Канадой.

"Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады", - отметил он.

Зеленский также добавил: "В конце визита удалось немного побыть человеком".

  • 2-4 июля Зеленский посетил Канаду. В Торонто состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной
  • Правительство Канады сообщило, что выделит Украине $25 млн на проведение инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ
  • А премьер-министр Канады Джастин Трюдо взял обязательства позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией
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