Укрзализныця рассматривает возможность перевозить грузы пассажирскими поездами

5 июля, 2019, 11:53

Укрзализныця планирует добавлять к пассажирским поездам грузовые вагоны для перевозки груза

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов (подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями)", - сообщил операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин.

По словам Ерьмина, сейчас большой спрос на такие перевозки среди предпринимателей, особенно в тех районах, где нет удобного автомобильного сообщения.

"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожному перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил Еремин.