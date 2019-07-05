Укрзализныця рассматривает возможность перевозить грузы пассажирскими поездами
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов (подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями)", - сообщил операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин.
По словам Ерьмина, сейчас большой спрос на такие перевозки среди предпринимателей, особенно в тех районах, где нет удобного автомобильного сообщения.
"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожному перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил Еремин.
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