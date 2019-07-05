Укрепление гривни: доллар подешевел до 25 грн, - НБУ
5 июля, 2019, 08:48
В пятницу, 5 июля, $1 можно приобрести за 25,87 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Еще 4 июля доллар стоил 26,04 грн.
Евро также подешевел: на 21 копейку. В пятницу, 5 июля, 1 евро можно приобрести за 29,20 грн (предварительная стоимость - 29,41 грн).
Финансовый портал "Минфин" сообщает , что на "черном рынке" доллар покупают по 25,85 грн., Продают - 25,94 грн.
Евро на "черном рынке" скупают по 29,20 грн, продают - 29,32 грн.
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