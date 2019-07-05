Укрепление гривни: доллар подешевел до 25 грн, - НБУ

5 июля, 2019, 08:48

В пятницу, 5 июля, $1 можно приобрести за 25,87 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Еще 4 июля доллар стоил 26,04 грн.

Евро также подешевел: на 21 копейку. В пятницу, 5 июля, 1 евро можно приобрести за 29,20 грн (предварительная стоимость - 29,41 грн).

Финансовый портал "Минфин" сообщает , что на "черном рынке" доллар покупают по 25,85 грн., Продают - 25,94 грн.

Евро на "черном рынке" скупают по 29,20 грн, продают - 29,32 грн.