Украина в Совбез ООН: "языковые" инициативы Москвы - это очковтирательство

5 июля, 2019, 18:53

Украина направила Совбезу ООН письмо, в котором заверила, что закон о языке не угрожает международному миру

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Олег Николенко в Facebook.

Украина направила Совете безопасности ООН письмо в связи с заседанием по "языковому закону". Украина официально проинформировала председателя Совета безопасности ООН о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции Совбеза.

"Наша позиция является четкой - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", - подчеркнул Николенко.

Украинская сторона в письме привлекает внимание к существенному обострению российско-украинского конфликта, что на самом деле должно волновать Совет безопасности.

"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это и освобождение украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права", - отметил спикер.

По его словам, в первую очередь на это должен отреагировать Совет безопасности ООН.

"Все остальные "языковые" инициативы Москвы - банальное очковтирательство", - заявил Николенко.

2 июля стало известно, что Россия созывает Совбез ООН в связи с украинским законом о государственном языке