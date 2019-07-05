Треть россиян не поддерживает действия Путина, - опрос

5 июля, 2019, 20:30

Социологическое исследование показало, что каждому третьему россиянину не нравится, что делает президент России

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно обнародованным результатам, 68% респондентов ответили, что одобряют действия Путина, 31% - не одобряют, а 1% отказались дать ответ.

В январе 2019 года 34% негативно относились к его деятельности.

Опрос проведен 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.