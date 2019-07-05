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Espreso.tvМирТрамп рассказал, как армия Вашингтона в 1775 году "захватила аэропорты англичан"

Трамп рассказал, как армия Вашингтона в 1775 году "захватила аэропорты англичан"


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп во время речи ко Дню независимости заявил, что армия «захватила аэропорт» англичан во время войны за независимость Америки в конце 1700-х годов, несмотря на то что воздушные перевозки в США начались только в начале 1900-х годов

Об этом Трамп заявил во время выступления на мемориале Линкольна в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости США, пишет The Guardian .

Это была не единственная путаница в датах в речи Трампа. В Twitter репортер CNN Дэниел Дейл написал, что битва за Форт Мак-Генри произошла во время войны 1812 года, а не американской революционной войны, как сказал Трамп.

В своей речи Трамп часто ссылается в историю, а также достижения американцев за время независимости.

  • Напомним, накануне в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад ко Дню независимости США.
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