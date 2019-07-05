Синоптик рассказала о температуре воздуха и дождях на выходные

5 июля, 2019, 12:11

В субботу, 6 июля, ожидается +23+ 26 градусов, на юге до +28 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Отмечается, что в воскресенье будет немного выше: в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов. Лишь кое-где на Сумщине и в Карпатах + 20 + 24 градуса.

Ближайшей ночью, на субботу, дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей протянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумскую и Харьковщину.

В субботу днем осадки вероятны на Востоке и местами в западных областях.

В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков.

В Киеве дожди с грозами возможны у ночь на субботу.