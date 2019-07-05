Суд повторно отказал в регистрации на выборы беглецу Онищенко
Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.
Верховный Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску представителя Александра Онищенко в Центральную избирательную комиссию. Истец просил отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты.
ЦИК отказала в регистрации, в частности, потому, что истец не выполнил требования Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.
Свое пребывание за пределами Украины истец пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину.
25 июня 2019 года Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований по аналогичному делу. Истец повторно обратился в суд с указанными исковыми требованиями, предоставив дополнительные доказательства.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный Суд считает, что обжалуемое решение суда первой инстанции законно и обоснованно.
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