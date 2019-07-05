Суд повторно отказал в регистрации на выборы беглецу Онищенко

5 июля, 2019, 22:14

Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

Верховный Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску представителя Александра Онищенко в Центральную избирательную комиссию. Истец просил отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

ЦИК отказала в регистрации, в частности, потому, что истец не выполнил требования Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое пребывание за пределами Украины истец пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину.

25 июня 2019 года Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований по аналогичному делу. Истец повторно обратился в суд с указанными исковыми требованиями, предоставив дополнительные доказательства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный Суд считает, что обжалуемое решение суда первой инстанции законно и обоснованно.