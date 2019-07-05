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Espreso.tvОбществоСША модернизирует украинские порты для военных кораблей

США модернизирует украинские порты для военных кораблей

Соединенные Штаты Америки помогут Украине модернизировать несколько украинских военно-морских баз, чтобы дать военным кораблям США и НАТО возможность швартовки всего в нескольких километрах от оккупированного Крыма

Об этом сообщает Breaking defense.

Работы планируют начать на Очаковской военно-морской базе.

"Соединенные Штаты профинансируют укрепление и модернизацию существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, ограждения вокруг базы, судоремонтные объекты и несколько совершенно новых центров морских операций, из которых силы Украины и НАТО могут направляться на учения и координировать действия", - говорится в сообщении .

Такое решение было принято после инцидента в ноябре 2018 года, когда российские военные корабли захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что в порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений Sea Breeze-2019 вошли пять кораблей стран НАТО.

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