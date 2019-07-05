США модернизирует украинские порты для военных кораблей
Об этом сообщает Breaking defense.
Работы планируют начать на Очаковской военно-морской базе.
"Соединенные Штаты профинансируют укрепление и модернизацию существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, ограждения вокруг базы, судоремонтные объекты и несколько совершенно новых центров морских операций, из которых силы Украины и НАТО могут направляться на учения и координировать действия", - говорится в сообщении .
Такое решение было принято после инцидента в ноябре 2018 года, когда российские военные корабли захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что в порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений Sea Breeze-2019 вошли пять кораблей стран НАТО.
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