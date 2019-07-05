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Espreso.tvОбществоСовет судей Украины избрал нового председателя

Совет судей Украины избрал нового председателя

23 голоса отдали в поддержку Богдана Монича

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей Украины в Facebook.

Совет судей Украины проголосовал за утверждение протокола счетной комиссии об избрании Председателя ССУ.

"Я благодарю за доверие коллег, в том числе благодарю и тех, кто проголосовал против меня. Это говорит о том, что есть куда совершенствоваться. Мне кажется, что Совет показал, что он действительно коллегиальный орган. Надеюсь мы и в дальнейшем будем работать слаженно", - сказал новый глава органа судейского самоуправления Богдан Монич.

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