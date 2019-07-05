Семья председателя Донецкой ОГА живет в "ДНР", но с братом он не общается, - Зеленский

5 июля, 2019, 20:00

Президент Украины, представляя нового чиновника, отметил, что Павел Кириленко с братом не общается из-за политических разногласий

Об этом сообщает " Радио Свобода".

"Я видел информацию о том, что якобы брат Павла работает в "ДНР", служит, тому подобное. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы об этом должны помнить... У Паши там семья: там его родители, брат. Мы все понимаем, какое сейчас время. родители там живут, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать. Паша им предлагал. Это их выбор. С братом он не общается из-за политических разногласий. Сам Павел уехал с оккупированной территории и работает в Украине с первых дней оккупации", - сказал Зеленский.

Представляя Кириленко, президент говорил, в частности, на русском, мотивируя это тем, что хочет избежать манипуляций по "притеснениям русскоязычных" на Донбассе.

Указ о назначении Кириленко председателем Донецкой ОГА Зеленский подписал 5 июля.

Своим другим указом он уволил с этой должности Александра Куця "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины" Петра Порошенко.

Подполковник юстиции Павел Кириленко до назначения на должность главы ОГА был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.