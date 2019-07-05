СБУ схватила агента военной разведки РФ, который работал в "Укроборонпроме"

5 июля, 2019, 12:55

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в заметке на Facebook.

По информации оперативников, работник одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" - это житель Запорожья, который был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей "русского мира".

Сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные данные разведчик посылал через отработанные каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали шпиона во время пересечения государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации микро-SD, на котором содержались собранные для передачи в Россию.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.