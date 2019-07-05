Родственники пропавших без вести во время войны на Донбассе требуют у правительства создать Единый реестр

5 июля, 2019, 17:35

Семьи военных и добровольцев, пропавших без вести во время боевых действий на Востоке Украины, и правозащитники обратились к правительству с требованием выполнить закон о статусе лиц, пропавших без вести, и создать Единый реестр таких людей

Об этом сообщает председатель общественной организации "Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших "Надежда" Ядвига Лозинская, пишет" Радио Свобода " .

На сегодняшний день пропавшими без вести считаются по меньшей мере полторы тысячи человек.

Во время обсуждения на круглом столе "Ради имени одного: когда заработает закон о пропавших без вести" один из авторов закона, народный депутат Мустафа Найем отметил, что принятый год назад (12 июля 2018 года) Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" до сих пор не заработал.

Среди важных положений закона - необходимость создать межведомственную комиссию, которая составит Единый реестр лиц, пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе, и соответственно задействует механизмы для их розыска.

"Не имея такого реестра, мы не можем оказать помощь семьям лиц, подпадающих под категорию "насильственного исчезновения", прописанную в законе, и не можем разыскивать таких лиц. Учитывая политическую ситуацию в Украине, считаю целесообразным начать адвокационную кампанию в поддержку принятого закона, привлекая к ней и семьи пропавших без вести, и юристов, и политиков", - сказал депутат.

Исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова добавила, что наличие большого количества лиц, пропавших на востоке Украины во время или вследствие боевых действий, является "серьезной проблемой", которая требует системного исследования и решения на законодательном уровне.

Как показывает Международный комитет Красного Креста, по меньшей мере 1500 человек пропали без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Эти данные неточны: собрать полные данные невозможно, есть целые семьи, которые пропали во время конфликта. Сейчас в МККК остаются открытыми 690 дел по пропавшим без вести людям.

В мае в Министерстве обороны Украины сообщили, что в Вооруженных силах Украины считается пропавшим без вести 71 военнослужащий.