РФ накапливает войска на харьковском направлении и в районе Мариуполя, - штаб ООС

5 июля, 2019, 08:15

Россия увеличивает количество войск вдоль границы с Украиной в направлении Харькова и ближе к Мариуполю

Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, передает "Громадское" .

"Это и на харьковском направлении, и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - сказал Бондарь.

По словам военного, за время войны россияне уже создали военную и транспортную инфраструктуру для быстрой переброски войск в эти районы.

"На начальном уровне у них также возможности были ограничены. Но за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для РФ, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть, они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - пояснил Бондарь.